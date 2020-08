Crédito da foto Para Mulher morre ao ser arremessada de veículo em acidente na BR-153 em Ourinhos - Foto: Laperuta

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, morreu, na tarde deste domingo, 9, após ser arremessada de um veículo que sofreu um acidente na BR-153, em Ourinhos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o casal estava em VW/Fusca, branco, com placas de Ourinhos, quando, por volta das 10h30, no km 335, trafegando no sentido Ourinhos/Ribeirão do Sul, colidiram lateralmente com uma carreta com placas de Araquari (SC) e Palmas (PR), que fazia o mesmo sentido. Com impacto, o Fusca, que era pilotado por um senhor de 83 anos, tombou e a mulher que estava no banco do passageiro foi arremessada, cerca de cinco a 10 metros de distância do local do acidente.

Ambos, sem nenhum ferimento aparente, foram socorridos com vida e encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Somente no começo da tarde deste domingo (9) foi comunicado o óbito da mulher. O senhor de 83 anos está bem, sem nenhum ferimento.

O fato foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal.

As causas do acidente serão investigadas. Tudo indica que o acidente aconteceu no “afunilamento” de pistas, quando ocorre uma ultrapassagem que se inicia na pista dupla e a pista volta ser única e o caminhão não percebe o veículo que está lhe ultrapassando e o fecha, ocasionando o acidente.