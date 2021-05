Mulher morre após acidente na BR-369

Photo Credit To Foto: Polícia Rodoviária Federal

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em uma batida envolvendo dois veículos, em Mamborê, na região centro-oeste do Paraná, na tarde de domingo (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado na BR-369.

A polícia disse que uma picape seguia sentido Mamborê, quando invadiu a pista contrária e bateu contra um carro, que viajava sentido Campo Mourão, também no centro-oeste.

De acordo com a PRF, os dois veículos bateram de forma transversal. Após a colisão, o motorista da picape não aguardou a chegada dos agentes e não foi mais localizado, segundo a polícia.

O motorista do carro teve ferimentos leves e foi levado ao pronto-socorro de Campo Mourão.

Já a passageira do veículo sofreu ferimentos graves e foi socorrida com o helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela não resistiu e morreu no hospital.

O caso está sendo investigado.