Mulher morre após carro capotar na BR-153

Photo Credit To Mulher morreu após capotamento, em General Carneiro — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma mulher morreu, e outras três pessoas ficaram feridas em um capotamento na BR-153, em General Carneiro, na região sul do Paraná, na segunda-feira (2).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro perdeu o controle da direção, e o veículo saiu da pista.

Uma das passageiras morreu no local do acidente. O motorista e outros dois passageiros foram levados ao Hospital Regional de União da Vitória, também na região sul do estado.

De acordo com os bombeiros, as vítimas voltavam para Concórdia após passar o feriado de Finados com a família em Curitiba.