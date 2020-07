Mulher morre após ser atingida por caminhão que manobrava

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Internet

Uma mulher morreu após ser atingida por um caminhão que estava manobrando no pátio do posto Mirandinha em Jaguariaíva. O acidente foi registrado na noite de quinta-feira (23).

De acordo com relatos de testemunhas a equipe da Polícia Militar, estava escuro no momento do acidente. O motorista do caminhão estava manobrando em marcha ré e acabou não percebendo a presença da mulher atrás do caminhão e ela foi atingida. Ela seria moradora do bairro Santa Cecília.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento a vítima, mas assim que chegaram ao local constataram que a mesma não havia resistido aos ferimentos e entrou em óbito. Seu corpo foi recolhido junto ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta grossa. A Polícia Civil foi acionada para verificar as circunstâncias do acidente.