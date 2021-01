Mulher morre atropelada por trator após falha nos freios em chácara; marido dirigia o veículo

Photo Credit To O trator que resultou na tragédia. Foto: Marcelo Borges/Banda B

Uma mulher, de 55 anos, morreu atropelada por um trator na chácara onde morava, na área rural de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (RMC). O veículo era conduzido pelo marido da vítima e ficou sem freio no momento do acidente. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, na tarde desta quarta-feira (6), mas não conseguiram reanimar a esposa do condutor.

A tragédia deixou amigos e vizinhos, que vivem na Colônia Acioli, consternados. “Ela era uma mulher trabalhadora na parte da agricultura, junto com o marido. Trator não é brincadeira”, lamentou um amigo próximo do casal à Banda B. “É uma pena para família. Fica os nossos sentimentos para eles. São pessoas muito conhecidas aqui na região”, completou.

O marido tem 58 anos e ficou com ferimentos leves. A vítima morreu a caminho do hospital São José.