Mulher morre baleada e marido diz que tiro foi acidental

Uma mulher foi morta com um tiro na cabeça, em Nova Fátima, norte do Paraná. O crime aconteceu no final de tarde de sábado (24), na Vila Seca. O marido disse que o disparo foi acidental.

A princípio, o marido da vítima disse que o tiro veio de fora da residência. Depois, mudou a versão e contou que estaria limpando o revólver calibre 32, quando houve um disparo. A arma foi encontrada escondida debaixo de tijolos junto a uma munição usada.

A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital da cidade. O marido recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. A Polícia Militar registrou o caso como feminicídio.