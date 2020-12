Mulheres são presas com R$ 30 mil em maconha dentro de ônibus no Paraná

Photo Credit To PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 28,790 kg de maconha em uma ação realizada em conjunto com a Receita Federal do Brasil (RFB) na noite desta quinta-feira (17) em Candói (PR). A droga seguia com duas mulheres, de 27 e 35 anos, que embarcaram na cidade de Cascavel/PR no ônibus com destino a Campinas/SP. A PRF e a RFB procederam uma fiscalização minuciosa nas bagagens dos passageiros, localizando 3 malas carregadas com maconha, avaliada em aproximadamente 30 mil reais. A droga e as detidas foram encaminhados para a Polícia Civil de Guarapuava (PR).

