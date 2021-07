“Nasci de novo”: Ciclista conta que carro ‘voou’ por cima dele em acidente

Crédito da foto Para (Foto: Tiago Silva/ RIC Record TV Curitiba)

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente grave registrado no final da manhã desta quarta-feira (28), na Linha Verde, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, na pista sentido São Paulo. A colisão envolveu um carro, uma moto e uma bicicleta. O ciclista, que por pouco não foi atingido, contou emocionado como tudo aconteceu.

De acordo com o relato do ciclista, Cícero, o motorista do carro perdeu o controle da direção ao trocar de faixa na rodovia e chegou a “voar” por cima da bicicleta no capotamento.

“Passou por cima de mim, decolou ali, aí eu joguei o corpo assim e ainda bateu um pouquinho na ‘bike’. […] No que ele bateu na placa, ele pegava eu primeiro, aí torrava eu no meio, aí já era. Mas graças a Deus estou livre, estou inteiro para contar história. Hoje eu nasci de novo. Não foi fácil, questão de segundos”. contou Cícero.

O motorista do carro e o condutor da moto tiveram ferimentos moderados, foram socorridos pelo Siate e encaminhados para o hospital. O trânsito ficou complicado na região por algumas horas devido ao atendimento do acidente.