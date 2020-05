Operação conjunta prende criminoso envolvido em assaltos

Crédito da foto Para Homem envolvido em assaltos foi preso na manhã desta terça-feira no Conjunto Aparecidinho 2 - Divulgação/PCPR

Na manhã de terça-feira (12), o delegado Rafael Guimarães e investigadores da Polícia Civil, com participação da Rotam, Canil e Agência de Inteligência da Polícia Militar realizaram uma operação conjunta para cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão referente à investigação de roubo a um taxista abordado na rodoviária de Santo Antônio da Platina e posterior roubo ao Motel Six Suite, ocorridos no dia 18 de abril, bem como outro roubo, em continuidade delitiva, cometido em Siqueira Campos no dia 24 de abril, onde a vítima também foi um taxista, sendo todos crimes executados pelos mesmos bandidos.

Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram representados pelo delegado de polícia, com concordância do Ministério Público e deferidos pelo Poder Judiciário de Santo Antônio da Platina.

Em uma das residências, no Conjunto Habitacional Aparecidinho 2,foi localizado um dos suspeitos dos assaltos, de 22 anos, o qual foi preso preventivamente. Com ele foi encontrado uma porção de maconha e outros objetos relacionados aos crimes.