Photo Credit To Operação de combate à pedofilia prende seis pessoas na região - Foto: Alisson Negrini/ TV TEM

Operação de combate à pedofilia prende seis pessoas na região

A delegacia seccional de Bauru (SP) (133 km de Ourinhos) deflagrou nesta sexta-feira, 11, uma operação de combate aos crimes de pedofilia praticados pela internet. Seis pessoas foram presas até momento, quatro em Bauru e duas em São Manuel.

Em Bauru, um dos presos é um homem de 54 anos que trabalha na construção civil. Ele é suspeito de armazenar imagens de pornografia envolvendo crianças e era monitorado pela Polícia Federal em trabalho integrado com a Polícia Civil.

Foram apreendidos computadores, notebooks, pen drives, HDs e celulares que serão periciados. Durante quatro meses de investigações, o setor de inteligência analisou 28,3 mil arquivos em 38 IPs que foram monitorados.

A ação, que recebeu nome de Operação Ártemis, conta com a participação de 60 policiais civis que estão cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão em casas e comércios na região de Bauru.

A operação conta ainda com o apoio do Deinter-4, do Deic de Bauru, do instituto de criminalística de Bauru e da delegacia seccional de Botucatu.