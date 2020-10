Operação Finados começa nesta sexta nas rodovias do Paraná

Photo Credit To Divulgação - PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início à zero hora de sexta (30) à Operação Finados 2020 no Paraná. A operação terá a duração de quatro dias, terminando às 23h59 de segunda (2). Nesse período, a PRF promove o monitoramento dos indicadores de criminalidade e acidentalidade, bem como o direcionamento de efetivo no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

Para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito. Entre os focos da fiscalização das equipes da PRF estão a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas e o controle de velocidade. O uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, além do trânsito de motocicletas, também serão alvo de fiscalizações específicas da PRF.

MOVIMENTO

Os horários de maior movimento devem se concentrar no final da tarde e início da noite de sexta-feira (30), na manhã de sábado (31) e durante a tarde e a noite de segunda (2).

RESTRIÇÃO

Veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes estarão impedidos de transitar em trechos de pista simples das 16 horas às 22 horas de sexta-feira, na manhã de sábado, das 6 horas às 12 horas e na tarde de segunda-feira, das 16 horas às 22 horas.