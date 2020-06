Paciente é preso após furtar ambulância de hospital e se envolver em acidente

Crédito da foto Para Reprodução/Portal da Cidade Cruzeiro do Oeste

Um paciente foi preso depois de furtar uma ambulância de um hospital de Cruzeiro do Oeste, na região noroeste do Paraná, nesta terça-feira (2). A PMPR (Polícia Militar do Paraná) conseguiu localizar o jovem depois dele se envolver em um acidente na PR-323.

PACIENTE BATEU AMBULÂNCIA EM CERCA DE MADEIRA

A ambulância foi até a casa do jovem, de 20 anos, depois de um chamado por telefone. Depois de um atendimento no local, foi decidido que o paciente seria encaminhado para um hospital do município.

O furto da ambulância aconteceu quando o veículo parou em uma unidade de atendimento para buscar outro paciente. Mesmo com as rodas traseiras travadas, o jovem conseguiu dirigir até a PR-323, quando bateu em uma cerca de madeira.

Como uma equipe policial estava fazendo acompanhamento tático da ação, o jovem desceu da ambulância furtada e correu para dentro de uma empresa. Porém, poucos minutos depois o paciente foi abordado pela PMPR.

Ele tentou resistir à prisão e entrou em luta corporal com os agentes. Em seguida, ele foi imobilizado e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.