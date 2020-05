Paraná: Ação rápida da ROTAM salva a vida de vítima esfaqueada no pescoço

Crédito da foto Para (Foto: PMPR/Divulgação)

Ação rápida da ROTAM salva a vida de vítima esfaqueada no pescoço em Piraquara

A ação rápida de uma equipe da ROTAM salvou a vida de vítima esfaqueada em Piraquara. Durante ronda na tarde deste domingo (24), uma equipe da ROTAM do Batalhão de Polícia de Guarda – BPGd, em Piraquara, foi informada por uma pessoa sobre uma briga generalizada.

Chegando ao local, na Rua Jorge Berberi, bairro São Cristóvão, a viatura se deparou com a vítima esfaqueada no pescoço, expelindo sangue pela boca e com sangramento massivo na lesão. Prontamente, utilizando-se de materiais pessoais (gaze hemostática), os policiais iniciaram o atendimento pré-hospitalar e conseguiram estancar o sangue até a chegada do SIATE.

Além de conter o sangramento, os agentes colocaram a vítima em posição lateral, preservando a cervical, evitando o engasgamento com o sangue e consequentemente a obstrução das vias aéreas.

Após o atendimento do SIATE, o médico Marcelo Sech, informou que a vítima sofreu uma grave lesão na artéria carótida esquerda e subclávia esquerda, e que o atendimento pré-hospitalar realizado pela equipe policial foi essencial para garantir a vida daquela pessoa. A rapidez da intervenção também foi fundamental para estabilização da vítima e diminuir a perda se sangue.

Policiais utilizam material de “vaquinha” para socorrer a vítima

Além do conhecimento técnico dos agentes para o atendimento pré-hospitalar, ter o insumo adequado naquele momento para fazer o curativo foi fundamental. A equipe utilizou gaze hemostática, um produto hospitalar de primeiros socorros, que a própria equipe faz a compra segurança deles. Os policiais tiram dinheiro do próprio bolso para o uso do material em caso de emergência envolvendo a equipe, mas não hesitaram em utilizar na vítima. O gasto da ocorrência em material comprado por eles foi de aproximadamente R$ 300,00.

Participaram da ação o Sargento Laércio e os soldados Vieira, Leitolles e Eros. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.