Paraná: Acidente entre cinco carretas provoca morte e incêndio na Rodovia do Xisto; assista

Crédito da foto Para Incêndio após acidente na Rodovia do Xisto – Colaboração Banda B

Um grave acidente envolvendo cinco carretas provocou a morte de um motorista e deixou outro ferido na Rodovia do Xisto, em São Mateus do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente foi no início da manhã desta quarta-feira (20). As colisões em série provocaram um grande incêndio e a rodovia foi interditada.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no km 263 com interdição dos dois sentidos da pista.

O Tenente Murilo Maltaca, do Corpo de Bombeiros, confirmou à Banda B a morte de um dos motoristas.

“Quando chegamos, um dos motoristas já estava em óbito e outro foi socorrido com ferimentos graves. Não soubemos ali exatamente como ocorreu o acidente. O que disseram é que uma carreta estava estacionamento no acostamento com problemas mecânico e outra não conseguiu frear a tempo”, disse o tenente.

A Banda B recebeu um vídeo de colaboração no local do acidente. Assista!