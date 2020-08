Paraná: Acidente gravíssimo na BR-277 entre carros, motos e caminhão deixa ao menos sete mortos

Crédito da foto Para Banda B

Um acidente gravíssimo na BR-277, na região dos motéis, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, envolvendo cerca de oito veículos registra – ao menos – sete mortes. As colisões aconteceram na noite deste domingo, por volta das 22h30. Entre os veículos – caminhão, motocicleta, carros e uma viatura da Polícia Militar (PM). Cerca de dez ambulâncias foram acionadas. A princípio, há cerca de quinze feridos no local.

O acidente aconteceu no quilômetro 76, na pista sentido São José dos Pinhais. Segundo informações preliminares, uma fumaça escura proveniente de queimadas às margens da rodovia teria ocasionado a falta de visibilidade dos motoristas na rodovia. O caminhão envolvido no acidente teria sido o último a colidir contra os carros e motociclistas, arrastando-os pela rodovia.

Foram acionadas diversas ambulâncias do Corpo de Bombeiros para socorrer as vítimas com ferimentos. A rodovia está totalmente bloqueada para socorro das vítimas e recolhimento dos corpos. Centenas de pessoas acompanham o trabalho dos socorristas, Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Mais informações em breve