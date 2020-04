Paraná: Amigos são socorridos de apartamento em estado grave horas após festa com máquina de fumaça

Crédito da foto Para Banda B

Dois amigos, de aproximadamente 35 anos, foram socorridos em estado grave de um apartamento do bairro Água Verde, em Curitiba no começo da tarde deste domingo (19). De acordo com uma terceira pessoa que estava com eles no local, uma festa aconteceu no local na noite de ontem e a inconsciência pode ter sido provocada pelo consumo de álcool, aliada a fumaça de uma máquina.

O apartamento fica localizado na esquina das ruas Murilo do Amaral Ferreira e Guilherme Pugsley. Entre as vítimas socorridas está um cabo do Corpo de Bombeiros.

Segundo o tenente Picolotto, o material utilizado para a fumaça também foi encaminhado ao hospital para análise. “Quando chegamos, encontramos as duas vítimas já desacordadas e em estado grave. Nós supomos que seja uma intoxicação, tanto que encaminhamos a glicerina utilizada para análise”, explicou.

Com o socorro, ambas as vítimas foram entubadas e respiram com o apoio de aparelhos.

As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital do Trabalhador em estado gravíssimo.