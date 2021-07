Paraná: Buscas no Rio Ivaí entram no 8º dia neste domingo; criança segue desaparecida

Crédito da foto Para Corpo de Bombeiros

Na manhã deste domingo, 25, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas por Nicolas Pacagnan Fernandes, de 8 anos, que desapareceu no Rio Ivaí há uma semana, após acidente de barco.

O barco onde o menino estava virou com nove pessoas. Três conseguiram se salvar . Cinco corpos foram resgatados das águas do rio, entre eles o do pai e o da irmã de Nicolas: Adalberto Fernandes Galice, de 42 anos, e Sophia Pacagnan Fernandes, de 4 anos.

Também foram localizados os corpos de Alberony Menegassi de Souza, 41 anos, da esposa dele, Patrícia Miranda da Silva, 33 anos, e a filha do casal, Heloísa Menegassi de Souza, 3 anos.

Neste sábado, 24, os bombeiros de Ivaiporã, juntamente com o Grupo de Operações de Socorro Tático do Corpo de Bombeiros do Paraná (Gost), a Marinha do Brasil e o grupo de voluntários Patrulha Ambiental de Lidianópolis, percorreram 10 km em embarcações para buscas em superfície.

