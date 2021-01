Paraná: Caminhão se enrosca em fiação e poste cai em cima de criança de apenas 12 anos

Photo Credit To Foto: Colaboração

Um caminhão se enroscou em uma fiação e derrubou um poste que caiu em cima de uma criança, de apenas 12 anos, na tarde desta terça-feira (5). O acidente aconteceu na rua Peru, próximo ao cruzamento com a rua Estados Unidos, no bairro Bacacheri, em Curitiba. De acordo com o cabo Hélio, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o motorista achou que a fiação iria apenas arrebentar com a passagem do veículo e não chegaria a derrubar o poste. “O motorista disse que estava passando achando que só ia arrebentar o fio, não viu que ele era tão grosso e que o poste ia cair em cima da menina. Eu estava conversando com o pessoal da Copel e eles falaram que se trata de um cabo de internet muito grosso, o que veio a ocasionar a derrubada do poste que era muito antigo”, explicou o cabo. A vítima foi socorrida pelo Siate com ferimentos moderados e foi encaminhada para o Hospital Evangélico. O motorista deixava o local, quando foi avisado por testemunhas de que o poste havia acertado a criança. Nenhuma irregularidade foi constatada com o motorista ou no veículo dele.

