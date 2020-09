Paraná: Caminhoneiro morre na hora ao bater contra traseira de carreta; motorista fugiu

Photo Credit To Ambulâncias foram acionadas, mas caminhoneiro morreu na hora. Foto: Banda B

Um caminhoneiro de 61 anos morreu na hora em um grave acidente na madrugada desta quarta-feira (16), no Contorno Leste (BR-116), em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele não foi identificado oficialmente no local, mas já possui nome provisório no Instituto Médico Legal (IML). O outro caminhão envolvido no acidente não parou para auxiliar e nem prestar socorro à vítima.

O acidente aconteceu na pista sentido Norte, a 500 metros do viaduto da Avenida Rui Barbosa, por volta das 2 horas. Segundo testemunhas, o caminhão da vítima fatal atingiu em cheio a traseira do caminhão da frente, que seria uma carreta carregada com madeiras.

O caminhoneiro foi esmagado dentro da cabine e morreu na hora. Ele trabalhava em uma transportadora de Curitiba. O outro caminhão fugiu do local, sem prestar socorro. Diversas madeiras ficaram pelo chão e câmeras de segurança da rodovia poderão auxiliar a polícia na descoberta sobre o motorista envolvido.

Vídeo

Assista ao vídeo registrado no local do acidente: