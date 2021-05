Paraná: Carro capota, ocupante fica em estado grave e bombeiros não sabem como veículo foi parar em terreno baldio

Crédito da foto Para Capotamento misterioso na RMC / Foto: Colaboração

Uma homem de 48 anos ficou gravemente ferido em capotamento no bairro Campo Largo da Roseira, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC), na noite deste domingo (16).

O acidente é cercado de mistério: o Corpo de Bombeiros não sabe como o carro foi parar em um terreno baldio bem distante da pista da Rua Antônio Singer.

“Nós não conseguimos precisar como o veículo chegou até ali, mas ele capotou e desceu da rampa, mas não sabemos como aconteceu”, disse o tenente Venturini, do Corpo de Bombeiros.

O veículo teria um outro ocupante, que teria fugido do local. Ao lado do carro, os bombeiros encontraram latas de cerveja, mas não se sabe quem era o condutor do veículo, devido à situação em que estava a vítima do capotamento dentro carro no momento do socorro.

“Várias pessoas falaram isso ( sobre a presença das latas de cerveja junto ao carro). Agora fica a cargo da polícia fazer um levantamento para saber o que realmente aconteceu. A informação que temos aqui que uma pessoa que estava no carro fugiu e não sabemos quem era o condutor devido ao carro ter capotado”, disse o socorrista voluntário do Parceiros da Vida, Marcelo Pereira.

O homem de 48 anos foi levado ao Hospital São José com ferimentos graves. A outra pessoa que estaria no carro não foi localizada.