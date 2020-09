Paraná: Carro despenca em córrego ao ser arremessado por trem

Photo Credit To Motorista foi resgatada pelos bombeiros. Foto: Banda B

Um carro despencou de uma altura de três metros e caiu dentro de um córrego na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Cajuru, em Curitiba. Antes, o carro foi atingido por um trem no cruzamento da rua Doutor José Giostri Sobrinho, na região do Jardim Acrópole.

O acidente aconteceu por volta das 7 horas. O impacto assuntou os moradores, que acionaram uma ambulância. O sargento Egídio do Corpo de Bombeiros disse que o resgate da motorista foi prejudicado pela dificuldade em abrir a porta da motorista. “Foi difícil, a porta do passageiro estava praticamente junto à mureta e a porta dela estava travada, acho que o trem bateu bem contra a porta dela e imperou. Ela estava consciente, mas reclamando de muita dor nas costelas, pode ser que tenha fratura em costela. Houve essa queda de uns 3 ou 4 metros, que pode ser piorado”, descreveu o sargento à Banda B.

Uma vizinha que acompanhava o trabalho dos bombeiros disse que os acidentes envolvendo trem na região são constantes. “Por sorte ela está viva, porque o negócio aqui está feio. Esses cruzamentos com trem são bem complicados, teve outro mais pra frente na semana passada que um cara morreu. Dá medo”, lamentou Tania Dolores.

A motorista foi levada para o Hospital Cajuru com suspeita de fratura em costela. Familiares da mulher estavam no local e realizaram trâmites para a retirada do carro de dentro do córrego.