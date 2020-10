Paraná: Carro destrói muro de casa, motorista pede socorro, mas vai embora deixando família indignada

Photo Credit To Carro invadiu o muro da residência – Foto cedida pelos moradores

Uma família do Jardim Monza, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba (RMC), levou um susto na madrugada deste domingo (11). Por volta das 2h15, um veículo Uno invadiu o muro da residência e quebrou tudo. Segundo os moradores, o motorista saiu do carro desorientado, pedindo socorro, mas, logo depois, quis fugir. Impedido pela família, ele aguardou a chegada da polícia, mas foi liberado sem fazer o teste do bafômetro.

O acidente aconteceu na Rua Buenos Aires. Além do motorista, estava no carro também a esposa dele, que bateu a cabeça, mas não quis atendimento médico.

Um dos moradores, João Eduardo Muniz, contou que todos estavam assistindo televisão quando ouviram o estrondo. “Foi um barulhão. Saímos lá fora e vimos o motorista bem zonzo pedindo socorro. Tinha muito caco de vidro no chão e a mulher dele estava com galos na cabeça. Falamos que íamos chamar a polícia e ele começou a caminhar para ir embora. Daí eu e meu irmão conseguimos trazê-lo de volta e esperamos a chegada da polícia”, contou o morador.

Segundo a família, assim que os policiais militares chegaram, anotaram o endereço dele, os documentos, deram um olhada no interior do veículo e acionaram o guincho, pois o veículo estava com a documentação irregular.t

A família ficou indignada porque o motorista não fez o teste do bafômetro. “Pedimos aos policiais para ele fazer o bafômetro, mas disseram que iria demorar umas duas ou quatro horas pra chegar o aparelho se fosse pra fazer. O motorista só passou o endereço, que descobrimos hoje que era o antigo dele, e foi embora”, disse Muniz.

O muro da casa ficou destruído, assim como a caixa de luz que ficou pendurada. “E agora? Como vamos fazer com este prejuízo?”, completou o morador.

Por ser domingo, a Banda B não conseguiu contato com o 22º Batalhão da PM para esclarecer a versão da equipe sobre o atendimento. O espaço está aberto.