Paraná: Carro é arremessado de caminhão cegonha e mata motorista que dirigia no sentido contrário

Photo Credit To Divulgação vídeos Banda B

Um motorista morreu, no final da tarde desta sexta-feira (16), após grave acidente na BR-277, na região da Serra do Mar, em Morretes, no Litoral do Paraná. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro foi arremessado de cima de um caminhão cegonha desgovernado, atingindo a vítima que seguia no sentido contrário em um automóvel UP.

O acidente aconteceu no quilômetro 43, no sentido Curitiba. Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o motorista do caminhão cegonha também ficou gravemente ferido. Ele foi encaminhado de helicóptero ao Hospital Cajuru.

Ainda no UP, um passageiro ficou gravemente ferido. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro pelas equipes de socorro no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que cinco dos automóveis que eram transportados pelo caminhão cegonha caíram na pista. Outros quatro caminhões também foram atingidos, o que teria ocasionado uma quarta vítima.

Segundo a concessionária Ecovia, a fila no sentido Curitiba era de aproximadamente cinco quilômetros por volta das 18 horas.

Ainda não há previsão para a liberação da pista no local.

Mais informações em breve.