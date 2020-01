Paraná: Carro fica prensado entre caminhões e três ficam feridos na BR-116

Crédito da foto Para Fonte: Banda B

Três pessoas ficaram feridas, no começo da manhã desta quarta-feira (15), após grave acidente no quilômetro 122 da BR-116, no bairro Campo do Santana, em Curitiba. As vítimas estavam em um veículo Fiat Uno, que ficou prensado entre dois caminhões.

De acordo com testemunhas, o motorista do carro teria entrado na frente de um dos caminhões, provocando a colisão. Esta informação não foi confirmada, já o motorista do caminhão de trás, que é morador do Chile, disse que não conseguiu parar o veículo após uma parada brusca na via.

Com o impacto, as vítimas do Uno ficaram presas nas ferragens. Foi necessário um trabalho de corte do veículo por parte do Corpo de Bombeiros e da Concessionária Arteris Planalto Sul para o socorro das vítimas. As três vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro, uma em estado gravíssimo.

O caminhoneiro que foi atingido na traseira relatou à reportagem da Banda B que sentiu apenas o impacto da batida. “Assim que fui atingido, desci para ver o que tinha acontecido. Perguntamos se as vítimas estavam bem e ficamos no aguardo do socorro”, disse.

Com placas do Chile, o segundo caminhão ficou danificado na parte da frente, mas o motorista não se feriu.

Segundo a Arteris Planalto Sul, o trânsito precisou ser desviado pelo acostamento e ficou bastante lento no local.