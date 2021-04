Paraná: Casal é baleado dentro do carro estacionado em frente a Batalhão da PM

Photo Credit To Foto: Colaboração

Duas pessoas foram baleadas dentro de um carro, em frente ao 22 º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Guabirotuba, em Curitiba. A ação aconteceu na noite deste domingo (25).

Após serem alvejados pela arma de fogo, o homem, de 28 anos, e uma mulher, de 26, foram pedir socorro no batalhão, que rapidamente acionou atendimento médico.

“O que se sabe é que eles foram baleados dentro de um carro Peugeot e pediram ajuda. Eles contaram, brevemente, que um veículo Gran Siena Prata parou do lado para que alguém efetuasse os disparos”, explicou o tenente Meira, da Polícia Militar.

O homem e a mulher foram encaminhados em estado grave aos hospitais do Cajuru e do Trabalhador, respectivamente e, de acordo com a polícia, ainda não há suspeitas sobre as motivações para o crime. Não há informações também sobre o que casal estaria fazendo parado dentro do carro em frente ao batalhão da polícia.