Paraná: Ciclista é socorrido em estado gravíssimo após bater contra caminhão

Photo Credit To Acidente deixou ciclista gravemente ferido (Foto: Djalma Malaquias – Banda B)

Um ciclista foi socorrido em estado gravíssimo após bater contra um caminhão na BR-277, no bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo testemunhas, ele estaria pela contra mão da pista sentido praias, quando bateu contra o veículo que estava parado no acostamento.

O motorista do caminhão contou que parou para verificar um problema mecânico, quando ouviu o barulho da batida. “Já estava parado vendo o problema no caminhão e percebi o barulho. Voltei para ver o que aconteceu e o ciclista já estava agonizando. Ele vinha na contramão pedalando e bateu no meu caminhão”, afirmou à Banda B.

Os bombeiros foram chamados e prestaram atendimento ao ciclista, que estava inconsciente. "Fizemos os procedimentos de reanimação desta vítima e foi necessário levá-la ao hospital para tentar salvá-la. É um ciclista que teve traumatismo em crânio e múltiplas fraturas", descreveu o tenente Hereczuck.

O estado de saúde do ciclista inspira muito cuidado. A Polícia Civil investiga o caso.