Paraná: Criança de cinco anos fica amarrada por dois dias no quintal de casa

Uma criança de cinco anos foi encontrada amarrada no quintal de uma casa em Paranavaí, região Norte-Oeste do Paraná. A mãe do menor alegou que amarrou o filho porque ele queria sair.

De acordo com informações da RIC RECORD TV, os guardas municipais receberam a denúncia e ao chegarem ao local se depararam com o menino amarrado pelos pés com um arame. De acordo com as autoridades, no momento a criança estava deitada de bruços e parecia triste.

A mãe ainda disse que quando ela era criança, os pais dela também à amarravam, e que isso não tirou a vida dela e por isso faz o mesmo com o filho.

A equipe do Conselho Tutelar encontrou diversas marcas de agressão no corpo do menino. De acordo com os vizinhos, o garoto estava amarrado por dois dias no quintal da casa.

A mulher de 34 anos foi presa e a criança está com a avó materna. A justiça deve analisar o caso e decidir o futuro do menor.