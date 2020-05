Paraná: Cuidadora é presa suspeita de colocar fogo na casa dos patrões para se vingar

Crédito da foto Para Reprodução Catve

Uma mulher de 59 anos foi presa em flagrante no fim da noite desta quinta-feira (14) em Cascavel, no oeste do Paraná, suspeita de incendiar uma casa em Francisco Beltrão, na região sudoeste. Segundo a polícia, a suspeita trabalhou como cuidadora na residência e quis se vingar dos patrões. O crime foi na tarde de quinta-feira (14).

A investigação apontou que a mulher que trabalhava como cuidadora no imóvel chegou até a casa com um machado, quebrou a janela, jogou gasolina na parte interna e ateou fogo. A informação é do Portal Catve.

Na casa incendiada que foi completamente destruída, os policiais encontraram o machado, fósforo, galões de gasolina e também esqueiros utilizados para propagar as chamas.

O delegado responsável pela investigação criminal do incêndio, Ricardo Moraes, conta que já nas primeiras diligências observou que o caso foi premeditado já que a mulher tinha contratado um taxista para leva-lá de Francisco Beltrão a Cascavel – 180 quilômetros de distância – de onde seguiria para outro estado. ” Descobrimos que tinha ido efetivamente para Cascavel e solicitado a corrida com taxista”, conta.

A equipe do GDE de Cascavel foi avisada e fez a prisão em flagrante da mulher que em interrogatório, segundo o delegado, confirmou que tinha conflitos com os antigos patrões. “Essa seria uma forma de vingança, uma retaliação à conduta que ela teria recebido deles”, enaltece.

A mulher vai responder por incêndio e não cabe fiança ao caso. Ela seguirá na carceragem da Cadeia Pública de Cascavel até que passe por audiência de custódia.

Assista à entrevista completa do delegado AQUI