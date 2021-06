Paraná: Duas pessoas morrem e quatro ficam feridas em acidentes

Crédito da foto Para (Foto: Divulgação/ PRF)

Dois acidentes graves foram registrados na noite deste domingo (20) na região dos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 18h50, dois carros de passeio colidiram de frente na BR-277, no município de Palmeira, resultando em um óbito e quatro feridos. Pouco mais tarde, na BR-376, o motorista de um Fiat Uno morreu carbonizado após colidir de frente com um caminhão, em Ponta Grossa.

Acidente em Palmeira

A colisão em Palmeira aconteceu no início da noite, próximo ao KM 179, da BR-277. Um Fiat Palio e um Toyota Etios bateram de frente em um trecho de faixa contínua, onde é proibido ultrapassagens. Os dois ocupantes que estavam no Palio acabaram sendo ejetados, sendo que um deles, de 42 anos, não resistiu.

No Etios o motorista teve uma lesão grave em um membro inferior e precisou de atendimentos. Outras duas pessoas que estavam no carro também tiveram ferimentos.

Acidente em Ponta Grossa

Já em Ponta Grossa o acidente foi entre um carro e um caminhão. Logo após a colisão frontal, houve um incêndio no local e o Fiat Uno foi completamente consumido pelas chamas. O motorista do veículo de passeio não conseguiu escapar do fogo e foi encontrado carbonizado pelo Corpo de Bombeiros.