Paraná: Educadora é processada por abusar sexualmente de alunos, em Cianorte

Uma educadora infantil foi afastada do cargo e processada após abusar sexualmente de quatro crianças em Cianorte, no noroeste do Paraná. Além disso, a Justiça determinou bloqueio de seus bens avaliados em R$ 45 mil.

A decisão decorre de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo mppr (Ministério Público do Paraná), por meio da 4ª Promotoria de Justiça da comarca.

Conforme a investigação, ela teria abusado sexualmente de, pelo menos, quatro crianças, de três anos, que estavam sob seus cuidados em 2018. A servidora é investigada criminalmente e atualmente encontra-se presa preventivamente.

Paralelamente à investigação criminal, o MPPR ajuizou a ação civil pública para buscar a responsabilização da educadora de Cianorte por improbidade. Além dos pedidos liminares, a ação civil requer, na análise do mérito, a condenação da ré às sanções da lei de improbidade, como suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa.