Paraná: Emocionado na delegacia, motorista de acidente com 19 mortes na BR-376 alega problema nos freios

Photo Credit To Pista do acidente foi liberada por volta das 15h30 desta segunda-feira (Foto: PRF)

O motorista de 67 anos, que conduzia o veículo envolvido no acidente que deixou 19 mortes na BR-376, em Guaratuba, Litoral do Paraná, na manhã desta segunda-feira (25), alegou problema nos freios do veículo. Em depoimento à Polícia Civil, o condutor, muito emocionado, disse que tentou acessar a área de escape da rodovia, próxima ao local do tombamento, porém não conseguiu.

O delegado Cristiano Quintas, plantonista da Delegacia de Guaratuba, disse que o motorista passou por todos os exames, que descartaram embriaguez ao volante. No depoimento, relatou o problema mecânico. “Ele nos contou que, após o início das curvas, percebeu o problema de freio e não conseguiu segurar e nem entrar na área de escape. Não venceu uma das curvas e acabou tombando”, descreveu.

O ônibus, conduzido pelo experiente motorista, saiu de Ananindeua, no Pará, e seguia até Balneário Camboriú, Santa Catarina, estando a menos de 150 km do destino final, após ter percorrido mais de 3,3 mil km. Ele foi contratado pela empresa de forma terceirizada. “Um motorista experiente, com anos de profissão, que estava emocionado e falou que era a terceira viagem que fazia por essa empresa, contratado de forma terceirizada, junto com outro motorista com quem revezava na direção”, explicou Quintas.

O delegado ainda descreveu que o motorista estava descansado, uma vez que tinha assumido a direção há poucos minutos. “O motorista havia assumido a direção há pouco tempo e estava descansado, com o problema sendo realmente a falta de freio”, disse.

O acidente

Além das 19 mortes, sete pessoas estão em estado grave, seis são vítimas moderadas e 20 leves. O acidente interrompeu a pista sentido Santa Catarina da rodovia, que foi liberada por volta das 15h30.

Relato de sobreviventes

Os sobreviventes sem ferimentos do acidente que matou 19 pessoas na ‘Curva da Santa’, na BR-376, em Guaratuba, Litoral do Paraná, seguiam na maioria a Santa Catarina (SC) para trabalhar ou visitar familiares. Eles relataram momentos de horror após o tombamento do veículo no início da manhã desta segunda-feira, na pista sentido SC.

À Litorânea FM, de Guaratuba, o passageiro Silas, que escapou sem ferimentos, contou que foram momentos de terror. “Lembro de quando o ônibus tombou. Olhei para o lado e eram muitas pessoas mortas, penduradas na janela e até agora todo mundo está em choque. Nasci de novo. Foi a mão de Deus para deixar os sobreviventes”, disse Silas, que saiu do Pará com destino a Itapema, onde iria começar a trabalhar.