Paraná: Empresário que estava desaparecido há 24 horas é encontrado morto em matagal

Crédito da foto Para Colaboração/Banda B

Um empresário de 52 anos, que estava desaparecido há 24 horas, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (14) em um matagal do bairro Caximba, em Curitiba. De acordo com a polícia, Paulo Aurélio Fritzen foi visto pela última vez em uma oficina mecânica e ainda não se sabe o que aconteceu com ele depois.

O delegado Thiago Nóbrega relatou à Banda B que Fritzen já havia sido sequestrado anteriormente e a polícia passa a investigar se há alguma relação entre os crimes. “A DHPP vai tentar identificar imagens, testemunhas e levantar o histórico dele. Ainda é cedo para dar informações, mas tudo leva a crer que a morte tenha relação com crime patrimonial, uma tentativa de extorsão ou até um novo sequestro”, explicou.

Segundo a polícia, o corpo foi encontrado ao lado de uma olaria. Acredita-se que o empresário ainda estava vivo no momento em que foi deixado no local.

A DHPP passa a investigar o caso.