Paraná: Família se desespera sem notícia de jovem; polícia faz buscas em carro de marido

Photo Credit To Ana Paula Proença Almeida. Foto: Reprodução/Facebook

A família da jovem Ana Paula Proença Almeida, 25 anos, mãe de duas crianças, já não sabe por onde procurá-la depois de uma semana de desaparecimento. Ela mora com o marido e as crianças em uma casa em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, e sumiu na última segunda-feira (21) após uma briga com o marido. A Delegacia de Fazenda Rio Grande fez buscas por meio de mandado judicial no carro do marido e também na casa.

Ana Paula trabalha em uma fábrica no limite com Mandirituba e teria relatado brigas constantes com o marido, no últimos meses. A mãe Cleonice Proença disse à Banda B que vizinhos ouviram pedidos de socorro. “Tudo indica que ela sumiu na segunda pela manhã, mas os vizinhos ouviram gritos de socorro durante a madrugada. Depois eu recebi mensagens dela, mas até mesmo o delegado está achando que não foi ela quem mandou. Quando a gente notou o sumiço dela, o marido disse que era pra esperar. Mandei mensagem para os amigos da empresa e todos disseram que ela não tinha ido trabalhar. Essa história tá muito estranha. Minha filha jamais iria deixar o filho dela, jamais”, disse a mãe.

Casada há sete anos, Ana Paula tem um filho do primeiro casamento e um de apenas dois anos, com o atual marido.”Ultimamente, eles não estavam muito bem porque ele não estava trabalhando, ela comentou que uma semana eles estavam bem, na outra não. Ele tinha uma amante, a gente não sabia disso, soubemos agora faz pouco tempo dessa mulher. Eu nunca tinha ouvido falar dela”, contou a mãe. “A gente tem que pensar de tudo, numa dessa ela descobriu. Eles brigaram feio no domingo, antes de ela desaparecer. Eu ligo pra ele pra gente ver o nosso neto e ele não atende, ninguém da família dele atende”, detalhou a mãe de Ana Paula.

O pai da jovem desaparecida conseguiu rastrear a última localização do celular da filha e passou as informações à polícia. “Eu quero minha filha viva ou morta porque eu já não tenho esperanças, ela nunca deixaria o filho, ficaria sem falar com a gente, nunca. Eu já penso o pior”, lamentou a mãe, aos prantos.

Buscas

A Polícia Civil apreendeu o celular e o carro do marido em busca de informações sobre o paradeiro de Ana Paula. O marido e a amante já prestaram informações aos investigadores.