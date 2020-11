Paraná: Filho mata idoso a facadas, resiste à prisão e acaba baleado

Photo Credit To Colaboração Banda B

Poucos minutos após matar o pai de 66 anos a facadas, um homem acabou baleado ao resistir à prisão na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O crime contra o pai aconteceu na tarde deste sábado (31) e testemunhas relataram que pode ter acontecido após a vítima se negar a dar dinheiro para o autor, que seria usuário de drogas.

O tenente Grubber, do 23° Batalhão da PM, relatou que a equipe foi chamada quando pai e filho ainda discutiam no local. “Diante das várias ligações de vizinhos relatando a briga e que o filho estaria com uma faca, nos deslocamos até o local, mas infelizmente o crime já havia ocorrido. Os policiais, então, entraram na residência e encontraram o autor tranquilo no quarto. Foi dado voz de prisão, mas ele resistiu, sendo inicialmente baleado na perna. Como insistiu contra a equipe, foi necessário a realização de mais dois disparos”, explicou.Com os disparos, o filho foi encaminhado em estado grave ao Hospital do Trabalhador.