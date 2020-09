Paraná: Gato baleado é socorrido após ser encontrado dentro de lata de lixo: “É de perder a fé na humanidade”

Photo Credit To Reprodução Banda B

Um gato baleado foi encontrado dentro de uma lata de lixo de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Bartolomeu tem aproximadamente um ano e foi atingido por uma bala de chumbinho no bairro Santa Terezinha. Ele foi encontrado por uma moradora da região, que pediu socorro pelas redes sociais da ONG Adote um Vira-lata, na última segunda-feira (31).

A estudante Letícia Carolina Tavares Fernandes disse em entrevista à Banda B que o animal foi encontrado com dificuldade de respiração. “Solicitamos, então, o resgate e o levamos até uma clínica do Centro Cívico. Lá, ele foi apalpado e a bala foi encontrada, assim como diversos hematomas na barriga”, explicou.

Para a ONG, é provável que o animal tenha desmaiado com as agressões. “Com a dor, isso aconteceu, e provavelmente acharam que ele tinha morrido. Com a exposição nas nossas redes sociais, a possível tutora foi denunciada para a gente”, disse Letícia.

Com o disparo e as agressões, Bartolomeu perdeu o movimento das pernas e vai precisar usar uma cadeira de rodas, além de conviver com o alto custo do tratamento médico. Para cobrir os custos, a ONG Adote um Vira-lata iniciou uma campanha de arrecadação pelas redes sociais. Para acessar, basta clicar aqui.

Indignação

Segundo Letícia, toda a situação gerou muita revolta. “É de ficar indignado, principalmente ao lembrar que é um animal inocente. A gente acaba perdendo um pouco a fé da humanidade e nem sabe direito o que pensar”, concluiu.

O caso foi repassado à Delegacia de Fazenda Rio Grande.