Paraná: Grave acidente interdita BR-376 em Guaratuba; fila já é de 16 km

Segundo a Arteris Litoral Sul, devido ao acidente envolvendo as duas carretas as faixas estão totalmente interditadas no km 662 (PRF Alto da Serra), sentido SC, na BR-376/PR. No local do acidente, km 673,5 em Guaratuba, faixas seguem totalmente interditadas. Equipes da Arteris e Corpo de Bombeiros atuam no local para controlar o incêndio. No momento, não há previsão de liberação das faixas. Km 662 com 11 km de congestionamento no momento Km 667,5 com 5 km de retenção.