Paraná: Grupo entra em luta com policiais em abordagem e três são baleados

Photo Credit To Policiais militares foram até a Central de Flagrantes – Foto Banda B

Grupo entra em luta com policiais em abordagem e três são baleados no Pinheirinho

Três pessoas foram baleadas na madrugada desta segunda-feira (7), após entrarem em luta corporal com dois policiais militares durante uma abordagem no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Os três amigos foram baleados na perna e socorridos aos hospitais do Trabalhador, Cajuru e Evangélico. Uma quarta pessoa que tentou agredir os policiais foi presa em flagrante.

A confusão aconteceu durante uma abordagem da dupla de PMs a um grupo de pessoas em frente a uma residência na Rua José Osíris Baglioli. Segundo o tenente Thomaz, havia uma aglomeração no local e ele e o parceiro de trabalho fizeram a abordagem quando houve a reação.

“Quando chegamos, uma mulher saiu correndo para dentro da residência e o grupo começou a nos xingar. Fizemos então a contenção e, no momento em que estávamos colocando a algema no motorista do veículo para prendê-lo por desacato, um outro rapaz veio de dentro da casa com um bloco de concreto nas mãos para atingir a cabeça do meu colega. Mandei soltar o bloco apontando a arma, ele soltou e deitou no chão. Neste momento, os outros dois começaram uma luta corporal com o meu parceiro”, contou o PM.

De acordo com o relato, foi neste momento que o soldado Thomaz atirou nas pernas dos dois agressores. Porém, o motorista que estava algemado, conseguiu desvencilhar um dos braços das algemas e foi para cima do soldado. “Este homem que soltou um dos braços também entrou em luta corporal comigo. Neste momento, o outro policial conseguiu pedir apoio das viaturas. Na luta, o suspeito pegou novamente o bloco de concreto e foi aí que atirei também na perna dele”, relatou o soldado.

Equipes de apoio chegaram na sequência e a confusão foi controlada. O trio foi encaminhado para hospitais, a princípio, sem riso de morte. O rapaz que tentou agredir os policiais com o bloco de concreto e se rendeu foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

A dupla de policiais teve a farda rasgada, mas não chegou a precisar de atendimento médico.