Paraná: Homem acusado de matar e assar cão é encontrado e ironiza querendo comer gansos da delegacia

O homem acusado de matar e assar no forno um cão comunitário da região do bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, foi encontrado na noite desta quinta-feira (6). Ele tem 19 anos e foi preso em flagrante pela Polícia Civil ao oferecer dinheiro para que fosse liberado – crime que caracterizou corrupção e o levou à prisão em flagrante. Na delegacia, o homem confessou os maus tratos e ainda debochou perguntando se poderia comer os gansos que estavam no pátio.

O delegado Matheus Laiola disse à Banda B que o suspeito é um homem frio e age com maldade. “O que mais nos causou estranheza é a frieza desse homem. Ele confessou, dizendo que matou e assou o cão, matou e assou um periquito que encontramos lá e ainda perguntou se poderia comer os gansos da delegacia. No caminho, ele ofereceu dinheiro aos investigadores para não ficar preso”, contou Laiola.

Já na delegacia, o suspeito voltou a oferecer uma certa quantia para que fosse liberado. “Instalamos uma câmera na delegacia, ele me ofereceu, dei voz de prisão por corrupção. Então, hoje ele está preso”, disse o delegado.

O homem foi preso perto da casa onde a polícia esteve pela manhã. Vizinhos voltaram a se revoltar assim que viram a ação dos policiais. “Dá até medo, credo. Que coragem de comer os bichos”, disse um morador à Banda B, sem se identificar.