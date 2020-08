Paraná: Homem agride esposa com serrote, foge e é surpreendido pela polícia ao retornar para casa

Crédito da foto Para Foto: Colaboração

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após agredir a esposa, de 36 anos, com um serrote, fugir e voltar no momento em que a equipe conversava com a vítima. O caso de violência doméstica aconteceu no final da tarde desta terça-feira (4), no bairro Jardim Ana Rosa, em Colombo, município da região metropolitana de Curitiba.

De acordo com o soldado Mendes, do 22.º Batalhão da Polícia Militar, o homem teria fugido do local do crime depois que a vítima correu em direção à rua para pedir ajuda. “Ele correu em direção a um matagal após perceber que a companheira havia corrido para a rua a fim de pedir ajuda a familiares que moram próximo”, descreveu.

Contudo, passado um certo tempo, ele retornou à residência, já que não esperava encontrar a polícia no local, segundo o soldado.

A mulher, que ficou ferida, foi levada ao hospital, mas, apesar dos ferimentos, está fora de perigo.

Ele também foi encaminhado a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), do Alto Maracanã, e em seguida foi para a delegacia.