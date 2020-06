Paraná: Homem derruba celular na rodovia, volta para pegar e morre atropelado

Crédito da foto Para (Foto: Djalma Malaquias – Banda B)

Homem derruba celular na rodovia, volta para pegar e morre atropelado em Curitiba

Um homem de aproximadamente 40 anos morreu ao ser atropelado por um caminhão na BR-376 (Contorno Sul) na Cidade Industrial de Curitiba, na manhã desta segunda-feira (8). A vítima teria derrubado o celular ao atravessar a rodovia e, ao voltar buscar, acabou atingido por um caminhão, morrendo na hora.

Uma testemunha confirmou essa versão à Banda B. “Ele estava de bicicleta, voltou pegar o celular que caiu e acabou atingido pelo caminhão, que não ficou no local para prestar socorro. Como tenho câmera no meu carro, peguei a placa do caminhão e passei à Polícia Rodoviária Federal (PRF)”, descreveu.