Paraná: Homem é atropelado e morto após sair de casa noturna e família desconfia

Photo Credit To Foto: DM/Banda B

Um homem de 45 anos foi atropelado e morto na Estrada do Cerne, em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Natal Martins dos Santos teve o corpo arremessado em uma área central do município por um motorista que fugiu, sem prestar socorro. O impacto violento fez com que as roupas e o sapato fossem arremessados pela via.

O acidente aconteceu no quilômetro 22 da Estrada do Cerne, por volta das 4h30. Familiares disseram que Santos passou a madrugada em uma casa noturna. O atropelamento aconteceu próximo ao local onde Santos estava.

“Ele estava em uma boate aqui, estava com os amigos, mas parece que ele saiu antes deles. Está muito estranho porque as coisas dele estão muito longe, pode ter sido um atropelamento de propósito”, acredita a irmã, Lurdes dos Santos, em entrevista à Banda B.

Há marcas de frenagem no local, no entanto apenas a perícia poderá detalhar se houve participação de um carro ou motocicleta.

A estrada segue em meia pista porque o corpo está na via sentido Curitiba. O Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba fará o recolhimento do homem atropelado e morto.