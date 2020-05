Paraná: Idoso pensa que trilho de trem é rua e se envolve em acidente

Crédito da foto Para Carro do idoso ficou destruído. Foto: Banda B

Idoso pensa que trilho de trem é rua e se envolve em acidente em Curitiba

Um idoso pensou que o trilho de trem que corta um trecho do bairro Sítio Cercado, em Curitiba, fosse uma rua sem asfalto e causou um acidente com uma locomotiva, na noite desta terça-feira (12). O motorista tem 67 anos e confessou aos policiais ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

O acidente aconteceu por volta das 22 horas, na rua José Otávio Meira dos Anjos. O idoso fez uma conversão à direita e passou a trafegar sobre o trilho do trem com seu veículo Corsa. Em poucos minutos, um trem o atingiu na lateral.

Para a Banda B, um morador que tentou socorrer o motorista garantiu que ele estava embriagado. “Esse tomou uns gole porque entrou no trilho pensando que fosse rua, o trem veio e pegou ele na traseira. Ele levou sorte, não levou nem um arranhão. Viemos socorrer e ele não sabe nem onde mora, tem até umas latinhas de cerveja no chão”, descreveu Willian Iann.

O idoso teve apenas algumas escoriações no pé e recusou ser encaminhado ao hospital. Ele foi atendido no local por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran) foram acionados e encaminharam o idoso para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) com visíveis sinais de embriaguez.