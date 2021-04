Paraná inicia vacinação das forças de segurança neste domingo

Dos agentes da segurança estadual, parte já recebeu a primeira dose por atuar na linha de frente do combate ao coronavírus. Foram imunizados 600 profissionais do Corpo de Bombeiros que trabalham em ambulâncias e no Siate. Também receberam a primeira dose profissionais de saúde que atuam dentro da segurança pública no Complexo Médico Penal, no programa de saúde mental e no IML.

ORGANIZAÇÃO – O secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, centralizará as informações de quantitativo de todas as forças de segurança, que serão encaminhadas para a Secretaria de Saúde montar o cronograma de vacinação deste grupo. A imunização dos profissionais de segurança será feita pelas equipes de Saúde dos municípios.

“Criamos uma diretriz que contemplasse, nesse primeiro momento, os integrantes que se encaixam nos grupos previstos pela Saúde. A partir de agora, reuniões internas vão definir quais serão estes profissionais que receberão as primeiras doses”, disse Marinho. “Estamos sempre na linha de frente. Essas vacinas chegam num momento certo para imunizar nossos profissionais”.

PRESENÇAS – Participaram da reunião o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Hudson Leôncio Teixeira; o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Rockembach; o diretor-geral da Secretaria de Saúde, Nestor Werner Júnior; a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, Acácia Nasr; a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti; o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Gerson Gross; o coordenador da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig; além de representantes da PRF e das Forças Armadas.