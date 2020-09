Paraná: Jovem é socorrido em estado grave após bater cabeça em pedra de rio

Photo Credit To Jovem foi levado até o HU-UEPG com ferimentos considerados graves, com risco à vida Foto: Márcio Lopes/aRede

É grave o estado de saúde de um rapaz de 28 anos que sofreu um acidente no Recanto dos Papagaios, no município de Palmeira (região dos Campos Gerais). Ele bateu a cabeça em uma pedra e o serviço aeromédico do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) teve que ser acionado devido à gravidade das lesões.

Conforme foi apurado no local, a vítima mora na cidade de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba, e tinha viajado até Palmeira com um grupo de amigos para se divertir no parque. Segundo testemunhas, o rapaz pulou no rio e bateu a cabeça com força numa pedra.

Imediatamente o helicóptero do BPMOA foi acionado e transportou o rapaz até o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HU-UEPG) para receber atendimento médico adequado.

