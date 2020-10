Paraná: Jovens encontradas mortas em matagal são identificadas; polícia ouve amigos

Photo Credit To Jovens desaparecidas foram mortas a tiros, a princípio. Foto: Banda B

As três jovens encontradas mortas em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, foram identificadas oficialmente pelo Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. Os corpos de Khenia Karoline Ramos de Lima, Alyne Cristina de Souza e Ellyn Cauany Cavalari de Siqueira foram encontrados na tarde de ontem (7), no Jardim Palmitalzinho. Todos os corpos tinham marcas de disparos de arma de fogo, mas ainda não há oficialmente a causa das mortes.

O delegado Herculano Abreu, da Delegacia do Maracanã, disse que familiares e amigos das jovens estão sendo ouvidos desde ontem. “Fomos ouvidos os familiares e as pessoas que viram as meninas por último. Estou aguardando um laudo da Criminalística, preciso saber se elas foram executadas no local ou foram levadas para lá. Isso é importante porque se isso aconteceu lá, temos que procurar os possíveis projéteis pra futuro confronto balístico”, contou.

Investigadores da Polícia Civil querem entender a possível motivação do crime para, então, chegar nos autores. “A equipe está na rua colhendo informações, fazendo diligências”, completou o delegado.

Policiais já tinham feito buscas em um matagal depois de denúncias anônimas, mas na ocasião nada havia sido localizado. As jovens estavam desaparecidas há 12 dias, moravam em Colombo e tinha saído de casa para ir a uma festa, segundo familiares.