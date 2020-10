Paraná: Júri absolve mulher acusada de matar o marido ao alegar que não aguentava mais violência

Photo Credit To Pixabay

O Tribunal do Júri decidiu, nesta quarta-feira (7), absolver a empresária Andreia Carla Kotovski, de 30 anos, da acusação de matar e decapitar o ex-marido, Edivaldo Dias, de 38 anos. O júri, porém, a condenou a um ano e nove meses de prisão por ocultação de cadáver e fraude processual. Como Andreia já ficou presa uma ano e 10 meses, ela deve ganhar a liberdade.

Já o outro acusado, Gean Carlos Froggel, que confirmou ser responsável pelo crime, foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Gean segue preso para cumprir o restante da pena.

No banco dos réus, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, Andreia admitiu o envolvimento na morte do ex-marido, mas alegou que estava cansada de sofrer ameaças e atos de violência por parte da vítima e que sabia o que poderia ocorrer quando ligou para Edivaldo e o chamou para ir até sua casa.

“O relacionamento que tive com o Edivaldo durou seis meses e foi super conturbado. Após isso, por um ano e meio, passei por diversas agressões, ameaças e perseguições. Por diversas vezes, registrei boletim de ocorrência, mas em outras eu tinha medo. Chegou um momento em que ele foi preso e foram os únicos 41 dias em que ele me deixou em paz. Mas, nos demais períodos, ele invadiu minha casa, me violentou sexualmente e tive que colocar cerca elétrica para ele não entrar”, justificou.

De acordo com denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR), Andreia e Gean Carlos Froggel desferiram vários golpes “com um instrumento perfurocortante” contra Edivaldo, com a intenção de matá-lo.

No júri, Andreia negou a informação da quebra do veículo e disse que chamou Edivaldo para “resolver a situação”, já que estava diante de mais ameaças. “Eu tinha acabado de voltar da balada, estava bêbada e o Gean estava comigo. Liguei para o Edvaldo porque queria acabar com aquilo. Eu estava no quarto quando tudo aconteceu e ouvi os dois entrarem em luta corporal, foi quando o homicídio ocorreu”, disse.

Confissão

Gean também confirmou ser o responsável pelo crime. Segundo ele, a ligação realmente tinha o objetivo de acabar com as ameaças. “A Andreia ligou para ele vir conversar comigo e ele [Edivaldo] resolveu aparecer. Logo quando ele apareceu, eu já fui para cima e dei umas facadas, já que tinha feito ameaças contra mim. É muito difícil eu falar sobre isso, já que deu no que deu. Eu não queria ter feito, mas infelizmente fiz”, afirmou.

O caso

O corpo de Edivaldo foi encontrado no dia 16 de outubro, três dias após o crime. No dia 17, a cabeça da vítima foi encontrada em outro lugar. Andreia Carla Kotovski foi presa em Rio do Sul (SC) por policiais civis da Delegacia de Almirante Tamandaré.

Durante a prisão, Andreia teria oferecido R$ 10 mil para não ser presa pela equipe policial, motivo que foi autuada em flagrante pelo crime de corrupção ativa.