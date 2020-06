Paraná: Ladrão faz armadilha pra assaltar no Contorno Sul e morre atropelado por van após vítima reagir

Crédito da foto Para Banda B

Um suspeito de assaltar um motorista no Contorno Sul, na região da Cidade Industrial de Curitiba, no início da manhã desta terça-feira (23), morreu atropelado por uma van. Ele foi atingido no momento em que corria do motorista, que achou uma faca dentro do carro, durante o assalto. O comparsa do assaltante conseguiu fugir. O motorista da van, que atropelou o suspeito, perdeu o controle da direção e parou em uma ribanceira, às margens da Avenida Juscelino K. de Oliveira.

O suspeito e um comparsa colocaram diversas pedras pontudas e pregos na pista, sentido Pinheirinho. O motorista de um Celta, dono de uma frutaria, que seguia para abastecer na Ceasa, passou pela armadilha e notou que um dos pneus furou.

“Eu passei por cima de uma pedra, mas foram eles que colocaram no caminho. Eu parei porque achei que tivesse estourado só um pneu, mas foram dois. Fiquei ali dentro do carro esperando um guincho, daqui a pouco chegaram dois indivíduo e me assaltaram. Levaram dinheiro, R$ 860, e a chave do carro. Ele me mandou baixar a cabeça no volante, e nisso eu vi que minha faca estava na porta. Corri atrás dele com a minha faca, ele atravessou a pista sem ver, entrou na frente da van e morreu. Tá aí o bicho, agora”, descreveu o motorista, de 32 anos, à Banda B.

O suspeito foi atropelado próximo ao viaduto da rua João Bettega. O motorista da van, que atropelou o suspeito, chegou a sair da pista com o impacto da batida. “Ele furou os pneus do caminhão, assaltou o cara aqui, o motorista correu atrás dele com uma faca e eu não consegui parar, quando vi já estava em cima. Sorte que eu não tive arranhão porque olha o estado que ficou a van”, disse o motorista, que não teve ferimentos.

Corpo

O corpo do suspeito foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. Ele carregava uma tornozeleira eletrônica, mas a identidade dele não foi confirmada no local.