Paraná: Ladrões invadem carro, comem ovos de Páscoa e frustram namorada do proprietário: “vai ganhar um bombom”

Crédito da foto Para (Foto: Marcelo Borges/Banda B)

Dois suspeitos quebraram o vidro de um carro e comeram os ovos de Páscoa que o proprietário do veículo daria de presente para a namorada, na manhã de domingo (12), na rua Barão Cerro Azul, no Centro de Curitiba. Além do chocolate, um dos ladrões ainda pegou um cobertor e foi flagrado dormindo dentro do automóvel.

O outro suspeito foi apontado por pedestres e abordado pela GM. Os dois foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes.

O proprietário do veículo relata que escutou o alarme disparando e desceu para ver o que estava acontecendo. “Desci do prédio e o vidro do carro estava quebrado. Foi quando percebi o rapaz lá dentro, pegou a coberta, arrumou o banco e dormiu enroladinho. Falou que estava com muito frio”, disse ele.

Sem os ovos, agora o presente de Páscoa da namorada deve ser apenas um bombom. “Eles roubaram o chocolate, porque estavam com fome. Mas ela tá na boa, vai ganhar um bombom ainda”, afirmou.

Nada mais foi levado de dentro do veículo. Os suspeitos tem passagens por furto e roubo, estão detidos e devem responder por furto e dano.