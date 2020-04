Paraná: Mãe esfaqueia o próprio filho de dois anos e afirma que Jesus foi quem mandou

Crédito da foto Para Hospital do Trabalhador (Divulgação/Sesa)

Uma criança de 2 anos foi esfaqueada pela própria mãe, por volta das 15h desta quarta-feira (22), em uma residência na rua João Pereira do Nascimento, no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Questionada sobre os motivos da agressão, ela teria respondido que recebeu ordens de Jesus. As informações são da Polícia Militar (PM).

Anda de acordo com a PM, a criança estaria com a faca alojada no quadril e foi encaminhada para o Hospital do Trabalhador em estado grave. O pai da vítima acompanha a filha no local.

A mãe, de nacionalidade haitiana, estaria “alterada” quando a equipe policial chegou ao local dos fatos e foi precisou ser algemada, antes de ser conduzida à Central de Flagrantes.

A mulher está detida e deve responder pelo crime de tentativa de homicídio.