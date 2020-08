Paraná: Menina de 11 anos é encontrada dois dias após fugir com rapaz que conheceu na internet

Crédito da foto Para Menina foi encontrada e levada para a família. Foto: GM/Divulgação

Uma menina de 11 anos, moradora de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, ficou desaparecida por quase dois dias nesse fim de semana ao fugir com um jovem que conheceu pela rede social Facebook. Equipes da Guarda Municipal de Quatro Barras encontraram a menina no município vizinho de Piraquara na madrugada desta segunda-feira (10), na casa desse jovem, que tem 16 anos.

Segundo os pais, a garota saiu de casa por volta das 13 horas de sábado e não voltou mais. A equipe da Guarda Municipal foi acionada e iniciou buscas por informações.

O inspetor Fabio disse à Banda B que a menina tinha trocado mensagens com um jovem por meio de redes sociais. “Por mensagens de Facebook descobrimos algumas informações sobre onde ela estava, então as forças policiais foram até lá e encontraram a menina no bairro Vila Nova, em Piraquara”, contou.

Para a polícia, a menina contou que foi para a casa desse jovem de bicicleta. “Ela contou que estava conversando com algumas pessoas pela rede social, que trocou telefone com esse rapaz e marcaram de se encontrar perto de casa. O jovem veio buscá-la de bicicleta e a levou para Piraquara, onde ficou com ela sábado e domingo”, descreveu o inspetor Fabio para a Banda B.

A menina não detalhou o que teria acontecido durante sua estadia na casa do rapaz e também não soube informar o motivo de não ter avisado os pais.

“Alertamos a todos sobre o uso das redes sociais, o desfecho desta história finalizou bem, mas nem sempre essas situações trazem nossos jovens com vida para nossos braços”, aconselhou o guarda municipal Fábio.